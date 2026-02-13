Javiera Contador revela fecha de operación por tratamiento ante cáncer que la afecta: "Estoy en buenas manos"
Javiera Contador publicó un video, a través de redes sociales, donde confirmó que pronto se someterá a una operación para remover el cáncer de tiroides que la afecta.
La actriz y comediante dio a conocer durante enero de este año que se le diagnosticó esta enfermedad, pero al mismo tiempo afirmó que estaba controlada y que debía esperar fecha para una cirugía.
A casi tres semanas de hacerlo público, Javiera publicó un video donde confirmó que ya tiene una fecha para su operación, agradeciendo a todos por el cariño.
Javiera Contador se someterá a cirugía por su cáncer
Y es que en un principio, la humorista subió un video a sus reels donde explicó que tras ver el show de medio tiempo del Super Bowl se convirtió en fanática de Bad Bunny y aprovechó de citar la frase que ocupó el artista: "Lo único más fuerte que el odio es el amor", para agradecer el afecto de la gente.
"Pasaba por acá para agradecer porque no sé por qué no lo hice antes", afirmó Javiera, y agregó "que quería agradecerles todas sus muestras de amor (...) Gracias por todo su cariño, hablo sobre todo por mi situación de salud que tengo un cáncer de tiroides, tengo un tumor, un huevito ahí".
"Huevo tumoroso que me lo sacan el 5 de marzo y la verdad es que he recibido tanto, tanto, tanto amor que gracias, gracias, gracias", expresó, y agregó que "estoy en buenas manos", dando a conocer que queda muy poco para entrar a quirófano.
