¿Estás en sus "secret friends"? Selena Gómez agrega a sus seguidores a exclusiva lista de Instagram

La cantante y actriz, Selena Gómez, volvió a encender las redes sociales tras agregar a miles de fans a su lista de mejores amigos en Instagram, espacio donde normalmente se comparte contenido exclusivo y limitado.

La función de "lista de mejores amigos" de Instagram permite publicar historias que solo pueden ver las personas seleccionadas por el usuario, generando una sensación de cercanía y privacidad.

Sin embargo, Selena amplió el acceso de forma masiva, sorprendiendo a sus fans, quienes comenzaron a compartir capturas asegurando que habían sido incluidos en el círculo íntimo de la artista.

¿Por qué Selena Gómez agregó a todos a "mejores amigos"?

Este gesto tenía un objetivo súper claro, promocionar que sería la invitada de honor del podcast de su esposo, el cantante Benny Blanco, llamado "Friends Keep Secrets".

Con esta jugada de marketing, la artista no solo promocionó el episodio, además, publicó fotos y videos de su vida personal. Lo que generó conversación, visualización inmediata y cercanía con su fanaticada.

