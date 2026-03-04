Logo Mega

¿Estás en sus "secret friends"? Selena Gómez agrega a sus seguidores a exclusiva lista de Instagram

  Catalina Espinoza
La cantante y actriz, Selena Gómez, volvió a encender las redes sociales tras agregar a miles de fans a su lista de mejores amigos en Instagram, espacio donde normalmente se comparte contenido exclusivo y limitado

La función de "lista de mejores amigos" de Instagram permite publicar historias que solo pueden ver las personas seleccionadas por el usuario, generando una sensación de cercanía y privacidad. 

Sin embargo, Selena amplió el acceso de forma masiva, sorprendiendo a sus fans, quienes comenzaron a compartir capturas asegurando que habían sido incluidos en el círculo íntimo de la artista. 

¿Por qué Selena Gómez agregó a todos a "mejores amigos"?

Este gesto tenía un objetivo súper claro, promocionar que sería la invitada de honor del podcast de su esposo, el cantante Benny Blanco, llamado "Friends Keep Secrets". 

selena y benny
Instagram

Con esta jugada de marketing, la artista no solo promocionó el episodio, además, publicó fotos y videos de su vida personal. Lo que generó conversación, visualización inmediata y cercanía con su fanaticada.

historias selena gomez
Instagram

