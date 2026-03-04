El tierno video de Ignacia Antonia y su hija que recordó a querida película de princesas de Disney

04 mar. 2026 - 15:40 hrs.

Ignacia Antonia vive uno de los mejores momentos de su vida tras convertise en madre de la pequeña Amelia Ignacia a mediados de diciembre del año pasado.

Amelia, que nació de la relación de la influencer con el cantante Ak4:20, llegó para iluminar la vida de su madre y su padre, quienes se han encargado de entregarle lo mejor que pueden.

Desde aquella instancia, Ignacia Antonia volcó sus redes sociales a un contenido más relacionado a la maternidad por primera vez, así como demostrar que no todo siempre es como lo parece.

Ignacia Antonia comparte divertido registro con su hija

Sin embargo, en ocasiones, Ignacia Antonia comparte contenido más dinámico y lúdico con relación a su hija, sacando risas de muchas de sus seguidoras.

Precisamente, en uno de los últimos videos que subió a redes sociales se puede ver cómo la joven utiliza el nombre que puso a su hija para bromear con una de las películas más reconocidas de este siglo de Disney.

"Buenos días les dice Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi", dijo Ignacia, aludiendo al nombre de su hija y al de la protagonista de la película de Disney "El diario de la princesa", interpretada por Anne Hathaway.

