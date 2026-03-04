"Te irás enamorando del proceso": Ignacia Antonia comparte consejos sobre la maternidad

04 mar. 2026 - 08:30 hrs.

La influencer Ignacia Antonia compartió en redes sociales un consejo sobre la maternidad que le gustaría haber recibido antes.

A través de sus historias de Instagram, Ignacia suele compartir cajitas de preguntas para interactuar con sus seguidores, de esta forma sus seguidores pueden saber más detalles de su vida y de cómo lleva la maternidad.

En este caso, una seguidora le preguntó sobre algún consejo que le "hubiera gustado saber antes de maternar", para que lo comparta con quienes están a punto de convertirse en madres.

El consejo que le hubiera gustado tener a Ignacia Antonia

Como siempre, la influencer se da el tiempo de responder las preguntas sobre cómo lleva este proceso al ser madre primeriza.

"Los días difíciles pasarán, día a día empezarás a conocer a tu bebé, te irás enamorando del proceso y de a poco las dudas, miedos e incertidumbres se van, y lo único que queda es amor", escribió.

Además, detalló cómo ha aprendido ella desde los consejos que recibió: "Todos te van a decir que es difícil, y lo es, pero también es hermoso, desafiante, bonito y mil cosas más. Sé tu propia escuela y solo acepta los consejos que tú pidas".

Instagram @ignaciaa_antonia

