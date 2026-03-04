¿Salió al papá o a la mamá? Ignacia Antonia responde sobre a quién se parece más su bebé
Desde el nacimiento de su hija Amelia, Ignacia Antonia ha enfocado su contenido en redes sociales en su maternidad, con datos, consejos o simplemente lo que es su día a día siendo madre.
Pese a todo esto, tanto la creadora de contenido como su pareja Bastián D'amonte, más conocido como Ak4:20, han tomado una decisión que va en línea con muchos famosos: no exponer a su retoña. Por lo mismo, ver su rostro ha sido, hasta ahora, imposible.
Esta fue una de las consultas que le realizaron recientemente a la joven, en una dinámica de preguntas a través de sus historias de Instagram.
¿La respuesta acerca de cuándo mostrará el rostro de su hija? Una foto de su pareja cargando a la niña con la canción "Pelirroja" de Loyaltty y Lewis Somes, sonando de fondo: "Nunca, jamás".
¿Más mamá o más papá?
Y si se consideraba curiosa aquella pregunta, la que vino después fue aún mayor. Una seguidora le consultó sobre a quién se parece más la pequeña, a ella o a Ak4:20.Ir a la siguiente nota
La respuesta de la tiktoker era esperada por sus fans, pues mucho hacían el juego de imaginarse los rasgos de la pequeña. Sin embargo, lo dicho por Ignacia Antonia estuvo lejos de despejar dudas.
"Al principio era igual al papá, ahora no sé. Dicen que se parece a mi papá, así que quizás se está pareciendo más a mí??? Pero igual va a ir cambiando", expresó.