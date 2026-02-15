El detalle de lujo en un tierno video de Ignacia Antonia con su bebé
Desde el nacimiento de su hija Amelia a mediados de diciembre, Ignacia Antonia ha apuntado la mayoría de su contenido en redes sociales hacia su rol como madre.
La influencer comparte su evolución después de dar a luz, aspectos de la crianza o sus tradicionales y divertidos videos llenos de música y bailes.
La cartera de lujo de Ignacia Antonia
Ignacia Hernández recopiló en una publicación de TikTok enternecedores momentos junto a su pequeña de dos meses y medio, para resaltar que, desde su llegada, se convirtió en su centro de atención.
"Si te tengo a ti, no necesito nada más", escribió sobre la secuencia, que finaliza con una dulce imagen de la bebita y su papá, el cantante urbano Ak4.20.
Más allá del toque emotivo del post, en el video se aprecia un llamativo detalle: una gran cartera azul colgada en el brazo de Ignacia Antonia. Por sus características, se trataría de un modelo Birkin de la exclusiva y costosa firma Hermès.
Según el sitio especializado Sothebys, los precios de la lujosa línea de bolsos aumentaron considerablemente en 2026. Algunos modelos superan los 20 mil dólares.
