Ajustado y casual: Así es el vestido que eleva el autoestima de Ignacia Antonia

28 feb. 2026 - 21:00 hrs.

A dos meses de dar a luz a su hija Amelia, fruto de su relación con el artista urbano Ak4:20, Ignacia Antonia reveló cuál es el vestido con el que logra elevar al máximo su autoestima.

Esto lo compartió en su cuenta de TikTok, a través de un video en el que se la ve bailar, mientras muestra con orgullo y con una sonrisa llena de confianza dicha prenda.

El vestido favorito de Ignacia Antonia

En su publicación, Ignacia luce un vestido casual de color beige claro y entallado al cuerpo. Los tirantes gruesos y el escote cuadrado de la pieza ayudaron a resaltar su figura con elegancia y sensualidad.

TikTok @ignaciaa_antonia

"Mi autoestima con este vestido", escribió la influencer. Posteriormente, en la descripción, agregó con emojis de risa un detalle en el que se fijó tras grabar el video: "Y el vestido manchado".

De esta manera, Ignacia Antonia demostró su espontaneidad y sentido del humor, a la vez que cautivó a sus seguidores.

"Siento que se convirtió en mamá y se puso más bella"; "Hermosa, Nacha. Cuidado Aka te encarga el segundo bebé"; "Qué divino te queda ese vestido", comentaron.

Todo sobre Ignacia Antonia