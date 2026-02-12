"La mejor pareja": El romántico gesto de Ak4:20 con Ignacia Antonia que hizo suspirar a sus seguidores
Hace casi dos meses, Ignacia Antonia y el cantante Ak4:20 se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primera hija, Amelia. La llegada al mundo de su bebé no hizo más que consolidar la relación entre ambos.
Tanto la influencer como el artista nacional han mostrado su enorme alegría por ser padres y formar así una hermosa familia.
Pese a que ambos han mantenido una fuerte labor en cuidar a la pequeña, no han dejado de lado sus proyectos, ni tampoco su relación de pareja.
El tierno gesto de Ak4:20 para Ignacia Antonia
Bajo ese contexto, es que el intérprete de "Skyline" sorprendió a su enamorada con un tierno gesto que sacó aplausos entre sus seguidores
A través de sus historias de Instagram, Ignacia Antonia compartió una fotografía donde aparece Ak4:20 de espaldas junto a un enorme ramo de rosas y tulipanes, además de un globo de helio.
La romántica imagen no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar lo que sintieron.
"Sin duda son una hermosa familia, mucho éxito para los dos en todo"; "Más lindo el Aka"; "No me han querido nada. ¡Hermosa familia!"; y "la mejor pareja", fueron parte de los comentarios.