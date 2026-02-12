"Miedo y tristeza": Américo rompe el silencio tras polémicos rumores de quiebre con Yamila Reyna

12 feb. 2026 - 11:50 hrs.

Américo rompió el silencio tras los polémicos rumores sobre su quiebre con Yamila Reyna, a solo unos meses de haberse comprometido.

Los trascendidos se siguen avivando luego que se denunciara un presunto episodio violento de Américo hacia Yamila en una estación de servicio luego del Festival de Oro Verde en Empedrado, en la región del Maule.

Américo rompe el silencio ante polémica situación con Yamila Reyna

Frente a toda esta situación, el cantante en sus redes sociales compartió una reflexión: "Una pausa... otra vez. Respirar... profundo. Mirarse... sin filtros. Observar... a todos y todo (este es el momento). Esperar... con paciencia y fuerza".

"El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aún estoy aprendiendo de ellas). ¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito, el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito...", agregó el intérprete de "Traicionera".

Finalmente, Américo escribió: "Esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez".

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales sobre la situación o el quiebre de su relación.

