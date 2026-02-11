"Por motivos personales": Yamila Reyna toma drástica decisión tras supuesto quiebre con Américo

11 feb. 2026 - 17:35 hrs.

La noticia de la supuesta ruptura de la relación entre Américo y Yamila Reyna remeció a la farándula local. Y es que la pareja tenía planes de matrimonio para este año, además de tener múltiples muestras de afecto en público y redes sociales.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, habrían mantenido una fuerte discusión en las cabañas destinadas a los artistas y staff del Festival del Empedrado en la región del Maule, donde ella estuvo como animadora y él cantando.

Tras ello, el altercado se habría trasladado a una estación de servicio, camino a Santiago. Este último episodio habría marcado el quiebre definitivo.

La decisión de Yamila Reyna en medio de rumores de ruptura

Si bien ninguno de los dos se ha referido al tema, en sus redes sociales han dado varias señales que alimentan este rumor. Una de ellas es que la actriz dejó de seguir al cantante nacional.

Asimismo, Yamila compartió una historia en su cuenta de Instagram para anunciar una importante decisión laboral.

Y es que la humorista informó la suspensión de sus shows agendados para los próximos días.

"Los shows de Yamila Reyna en Santiago han sido suspendidos por motivos personales de la artista", aparece en el mensaje compartido.

"Las fechas afectadas son: jueves 12 de febrero - Distrito 04, San Miguel; viernes 13 de febrero - Bongo Club, San Bernardo; miércoles 18 de febrero - Bar Ruta 79, Puente Alto", detalló.

Para cerrar, se entregó la respectiva información para que los compradores gestionen la devolución de entradas.

