El nuevo y radical cambio de look de Gonzalo Valenzuela tras quiebre amoroso con Kika Silva

11 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Gonzalo Valenzuela llegó a ser el centro de atención de los medios de comunicación luego de su quiebre amoroso con Kika Silva.

Y es que hace unas semanas, la modelo confirmó que se había separado del actor, pero siempre en buenos términos, agregando que se siguen queriendo mucho.

Sin embargo, durante esta jornada, Valenzuela sorprendió al mostrar que se sometió a un importante cambio de look que quedó registrado en sus historias de Instagram.

El cambio de look de Gonzalo Valenzuela

Han pasado algunas semanas desde su quiebre amoroso y Valenzuela reapareció en redes sociales donde dejó en shock a todos sus seguidores y seguidoras.

Esto se debe a que el actor apareció con el pelo teñido de un rubio intenso y bordes naranjas, muy alejado de todo lo que normalmente ocupa el intérprete, llamando la atención de todos.

Cabe destacar que parte de este cambio de look se debe a su nueva producción llamada "El Performer", donde él es el actor principal de la obra.

