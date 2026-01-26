El mensaje de Kika Silva tras el fin de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela: "He visto muchas mentiras"

26 en. 2026 - 13:30 hrs.

Para Kika Silva el silencio es una forma de protegerse. Luego de confirmar su quiebre con Gonzalo Valenzuela, defiende su postura de no dar explicaciones.

Sin embargo, la presentadora y modelo admite que no es fácil ser indiferente ante los rumores que se tejieron, después de que publicara un mensaje conjunto con el actor para anunciar una separación en buenos términos.

El mensaje de Kika Silva tras confirmar su quiebre

Kika Silva eligió la playa para disfrutar el fin de semana y relajarse luego de soltar la noticia. Desde allí, dijo a sus seguidores que intentaba "estar desconectada de lo que se dice".

"Siempre he sido sincera por este canal y valoro profundamente esta comunidad. Pero a veces el silencio no es frialdad, es cuidado. Sobre todo cuando hay terceros y no solo me involucra a mí", escribió en una historia de Instagram.

"Estoy eligiendo parar, observar y cuidarme, incluso cuando eso incomoda a otros. No todo se explica. No todo se defiende", dijo. Luego, desestimó las especulaciones que circulan en redes y algunos medios.

"He visto muchas mentiras estos días. Entiendo que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo 'fome' para el mundo en el que trabajo, pero es mi realidad. Algunas decisiones se toman para proteger la paz", concluyó.

Kika y Gonzalo se casaron en una ceremonia íntima en 2024. Este fin de semana informaron su separación, sin dar mayores detalles. Algunos reportes especularon sobre las causas, entre las que mencionaron diferencias en sus objetivos de vida.

