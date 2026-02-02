Las fotos de Álvaro Ballero junto a su nueva pareja: Se reunieron con sus padres

02 feb. 2026 - 14:05 hrs.

Para Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova el inicio de año estuvo cargado de polémicas en redes sociales. Luego de ser visto con una nueva polola, el exchico reality reveló, sin su consentimiento, que la patinadora rusa también tiene un romance.

Las críticas y comentarios en redes contra Ludmila fueron tantas, que Ballero tuvo que disculparse públicamente con ella. Ahora, más relajado, publicó en sus historias de Instagram varias imágenes junto a su pareja actual.

Las fotos de Álvaro Ballero con su nueva pareja

Álvaro Ballero compartió cuatro imágenes donde posa al aire libre junto a su polola. En dos de ellas, aparecen con los padres de él, Álvaro y Cecilia.

Instagram @balleroa

Las otras dos postales son de tono más romántico, donde Ballero y su pareja se abrazan y miran con ternura. Ella sería recepcionista en un gimnasio y su nombre María José.

Ballero no ha detallado en sus redes sociales quién es la mujer con quien lo han visto últimamente, tampoco ha confirmado su nombre. Sin embargo, su hermana Carla Ballero afirmó que hace unos días lo vio junto a ella en una boda playera en Limache, a la que también asistieron sus padres, consigna FMDos.

Instagram @balleroa

