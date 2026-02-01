'Lo que es tener dinero': Así responde Lisandra Silva a comentario sobre sus vacaciones en Tulum

01 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Para Lisandra Silva, el inicio de 2026 ha estado marcado por el sol, el mar y la arena. La modelo cubana disfrutó los primeros días del año junto a sus hijos Noah y Leiah en la playa.

Ahora se la ve muy feliz nuevamente en Tulum, México, un regreso que para ella es un deseo manifestado, tal y como lo comentó en sus historias de Instagram.

El consejo de Lisandra Silva desde sus vacaciones en Tulum

La influencer y emprendedora publicó un video donde baila con la energía de su signo zodiacal, piscis. Ataviada con un bikini brillante, un sobretodo playero y una máscara infrarroja para tratamiento facial, Lisandra se mueve enérgica y alegremente en la habitación del resort que la hospeda.

La mayoría de los comentarios del post estuvieron llenos de empatía y elogios para la influencer. Sin embargo, destacó el de una usuaria que escribió: "Lo que es tener dinero". Fiel a su espíritu sereno, Silva le respondió a su seguidora con recomendaciones para cumplir los sueños.

"No se necesita mucho, actitud ante la vida, deseos de bailar y buena vibra", contestó. "Pero para llegar a ese paraíso de Tulum, sí. Aunque me encanta la vibra", insistió la internauta. "¡No te creas! Baja estación, planear con tiempo y alquilar Air&b. ¡Se logra!", dijo Lisandra para cerrar.

"Qué hermoso tu bikini, se te ve precioso con tu color de piel"; "¡Qué energía tan bonita!"; "Qué identificada me siento"; "Tanto comentario envidioso. El que puede, puede y el que decreta, obtiene. Hermosa, Lis", fueron otros mensajes que recibió la cubana.

Instagran @lisandrasilva

