Adiós al minimalismo: Lisandra Silva eleva su look playero en Tulum con llamativo accesorio frutal

El uso de prendas extravagantes, con formas y colores llamativos, se encuentra en tendencia ahora que el clean look deja de predominar en el mundo de la moda. Lisandra Silva, siempre al día con las novedades, no se queda atrás.

La modelo compartió un video desde la localidad mexicana de Tulum en el que lució su look para ir a la playa, uno que no pasó desapercibido gracias a un accesorio frutal que se llevó todo el protagonismo.

El llamativo accesorio playero de Lisandra Silva

En las imágenes, Lisandra posa con un bikini satinado en tono dorado oscuro que resalta su bronceado natural. Acompañó la prenda con un sobretodo ligero del mismo color, ideal para lucir sofisticada durante un paseo frente al mar.

El complemento más llamativo fue una cartera con forma de sandía, perteneciente a la marca peruana de bolsos artesanales Ayma. Este modelo tejido a mano tiene un asa de madera y un valor de 116 mil pesos chilenos.

Con esta apuesta veraniega que combina lujo, frescura y un guiño al espíritu alegre del Caribe, la modelo dejó en claro que sabe cómo convertir cada detalle en el centro de atención.

