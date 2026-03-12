Karen Paola muestra un recorrido por sus tatuajes y explica sus significados

12 mar. 2026 - 09:30 hrs.

La cantante chilena Karen Paola compartió en sus redes sociales un video donde realiza un recorrido por sus tatuajes, revelando el significado que hay detrás de varios de ellos.

Durante el registro, la artista contó que en la actualidad cuenta con 16 tatuajes, aunque aclaró que no todos tienen un significado profundo, algunos simplemente los hizo porque le gustaban, mientras que otros están cargados de simbolismo personal.

Entre los más especiales, mencionó el nombre de su hijo, Guillermo, además de algunos tatuajes que comparte con familiares y amigos. También destacó uno que representa a una mamá leona con su cachorro, una imagen que refleja su faceta más protectora como madre.

El significado especial de los tatuajes de Karen Paola

Uno de los primeros que mostró fue el de su pecho con la palabra "nanai" y explicó que tiene un significado íntimo para ella y se lo hizo como "forma de decirme a mí misma que me tengo que hacer nanai, que me tengo que querer, que me tengo que cuidar, que me tengo que apapachar".

Otro de los tatuajes que más valora es una chinita, figura que considera su animal espiritual. Según contó, siente que tiene una conexión con el insecto. "Es una de los que tiene más significado para mí... Las chinitas siempre llegaban a mí", agregó Karen.

En el recorrido también mostró otros diseños en su cuerpo, como un abanico de estilo japonés, un corazón compuesto de olas y una mujer floreciendo en uno de sus brazos.

Finalmente, reveló que en su espalda tiene tatuado un ave fénix, símbolo con el que dice sentirse profundamente identificada debido a la resiliencia que representa el mítico animal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Paola (@karenpaolamusic)

Todo sobre Karen Paola