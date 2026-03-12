"Momentos que no volverán": Vanesa Borghi celebra el primer mes de su hija Alma con tiernas fotos

12 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Hace poco más de un mes, Vanesa Borghi comunicaba una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de su tercer hijo, Alma.

El anuncio lo realizó el mismo Día de los Enamorados, lo que sin duda le dio un significado mucho más especial.

En la publicación reveló que la pequeña nació el 11 de febrero, llegando a "iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros".

Vanesa Borghi comparte adorable sesión de su hija

Justamente, a un mes de que Alma llegara al mundo, la ex Morandé con Compañía decidió celebrarlo con un tierno compilado de fotos.

En el post aparece la lactante en una sesión fotográfica que sacó suspiros de ternura en los seguidores de Borghi.

"Hoy la princesa cumple un mes… Qué rápido pasa el tiempo. En los niños es donde uno más lo nota. Aprovechando al máximo estos momentos que no volverán", escribió la argentina en la descripción.

