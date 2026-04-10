Se la jugará en Acceso a lo Nuestro: Tonka Tomicic revive la bohemia y se transforma en vedette

Acceso a lo Nuestro / Mega

10 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Acceso a lo Nuestro, el espacio del área de cultura de Mega, emitirá este sábado 11 de abril, a las 15:00 horas, un capítulo dedicado a la bohemia y a la vida nocturna del Santiago de mediados del siglo XX.

En el episodio, Tonka Tomicic asumirá el reto de adentrarse en este universo a través del testimonio de tres vedettes que fueron protagonistas de la época: Maggie Lay, Magaly Acevedo y Patty Cofré. Junto a ellas conocerá las cualidades y técnicas necesarias para convertirse en una figura de la noche santiaguina de la época, así como la historia y relevancia de espacios emblemáticos como los teatros Humoresque y Bim Bam Bum.

Tonka se convierte en vedette en Acceso a lo Nuestro

Entre concheros, "tapasexy", perlas y plumas, Tonka se transformará en una artista de la sensualidad, culminando este reto en el escenario, donde interpretará una canción especial para el programa, grabada bajo la tutela del recordado productor Leo García. En vestuario, será asesorada por Ricardo Oyarzún, diseñador clásico de la moda chilena.

Acceso a lo Nuestro / Mega

Por su parte, el historiador Cristóbal García-Huidobro aportará los datos y la visión del contexto político, social y económico que marcó las décadas de 1950 y 1960 en Chile, acompañado de fotografías, material de archivo y recreaciones de la estética de la época.

El espacio también presentará los intentos por mantener vigente este arte, a través del colectivo "Piluchas Varieté", tres artistas que se presentan actualmente como vedettes en distintos escenarios del país.

Acceso a lo Nuestro se emite todos los sábados a las 15:00 horas como parte de la programación cultural de Megamedia.

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