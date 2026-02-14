"Todo salió bien": Modelo Vanesa Borghi confirmó el nacimiento de su segunda hija
La modelo y comunicadora, Vanesa Borghi, celebró el nacimiento de su hija con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartió la feliz noticia con sus seguidores.
A través de su cuenta, la también influencer anunció la llegada de la pequeña y expresó la emoción que vive junto a su familia tras este importante momento.
“Bienvenida Alma"
"En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros. Llegó a completar nuestro hogar. El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros", afirmó Vanesa.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, seguidores y figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de Alma.
Con esta noticia, Vanessa Borghi inicia una nueva etapa personal marcada por la maternidad, compartiendo su alegría y agradecimiento por la llegada de su hija.
