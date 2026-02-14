Logo Mega

"Todo salió bien": Modelo Vanesa Borghi confirmó el nacimiento de su segunda hija

  • Por Agustín Brun
La modelo y comunicadora, Vanesa Borghi, celebró el nacimiento de su hija con una emotiva publicación en redes sociales, donde compartió la feliz noticia con sus seguidores.

A través de su cuenta, la también influencer anunció la llegada de la pequeña y expresó la emoción que vive junto a su familia tras este importante momento.

“Bienvenida Alma"

"En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros. Llegó a completar nuestro hogar. El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros", afirmó Vanesa.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigos, seguidores y figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de Alma.

Con esta noticia, Vanessa Borghi inicia una nueva etapa personal marcada por la maternidad, compartiendo su alegría y agradecimiento por la llegada de su hija.

Con su arribo, la familia de Vanessa Borghi y Carlos Garcés crece con una nueva integrante, mientras el pequeño Teo comienza una nueva etapa al convertirse en hermano mayor.

 

