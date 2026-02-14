"El rojo resalta tu pasión": Jean Philippe Cretton cautiva a fans con vibrante y desenfadado look

14 feb. 2026 - 15:03 hrs.

Fiel a su estilo personal, el artista Jean Philippe Cretton cautivó a sus fans con un vibrante look rojo que compartió a través de un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram.

Su publicación la hizo con el fin de promocionar el lanzamiento del segundo corte de la sesión en vivo que grabó con su proyecto musical Crettino. "Se viene 'Sombra en la pared'", expresó.

Look vibrante de Jean Philippe Cretton

En las imágenes, el comunicador lució una llamativa camisa roja con estampado de vaqueros sobre caballos en color blanco, una pieza que combinó con blue jeans clásicos y un cinturón de cuero marrón.

También usó brazaletes y varias cadenas metalizadas para darle un toque más rebelde y desenfadado a este look que resaltó los tatuajes que tiene en su piel.

En comentarios, los seguidores de Jean Philippe Cretton no dudaron en hacerle saber que, entre los atuendos que modeló en sus fotos, este fue su favorito: "Me encantó el rojo", "Más bello en todas sus presentaciones, pero el rojo te queda espectacular con esos ojos", "Definitivamente, el rojo resalta su pasión".

