"Me gritaban 'facho'": Arturo Ruiz-Tagle explica el motivo de su descontrol en el festival de Puerto Montt

El comediante Arturo Ruiz-Tagle enfrentó un complejo momento tras su paso por el Festival Capital Puerto Montt 2026. El jueves, su rutina no logró conectar con el público y terminó en medio de pifias que descolocaron al artista, quien reaccionó con duros insultos desde el escenario.

La presentación, que se extendió por cerca de 30 minutos, fue interrumpida por asistentes que exigían que el hombre detrás de "Arturito" abandonara el show. Posteriormente, el propio Ruiz-Tagle atribuyó la reacción a que, según su mirada, el público era "comunista".

"Perdí el control"

Luego del episodio, el humorista abordó la controversia en el programa "Zona de Estrellas", instancia en la que reconoció errores y asumió responsabilidad por lo ocurrido. Allí admitió que la situación lo sobrepasó y que no logró manejar la presión del momento.

Según explicó, inicialmente pensaba que se presentaría la misma jornada que Joe Vasconcellos, pero apenas dos días antes se enteró de que compartiría cartel con Sinaka, el artista urbano chileno del momento, lo que a su juicio, implicaba enfrentarse a un público más joven y menos afín a su propuesta. "Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo de una noche muy difícil", comentó.

El comediante también detalló que, aunque parte de la audiencia reaccionaba positivamente, hubo un grupo que lo desconcentró con gritos. "La platea estaba riéndose, pero atrás había un grupo que no me dejó concentrarme, que me gritaba 'facho', 'chao', etc. Me puse fome, perdí el ritmo, no pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien", relató.

En su reflexión final, volvió a apuntar al perfil etario de los asistentes como un factor determinante y cerró señalando: "Quizás soy pa' gente más adulta, también perdí el control y, bueno, me tocó no más".

