"Empollando": Tita Ureta presume sus 6 meses de embarazo con un perfecto look comfy-urbano

  • Por Roselín Acosta
Tita Ureta continúa disfrutando de la dulce espera por el nacimiento de su primera hija junto a su esposo, el deportista Spiro Razis, a la par que sigue comprometida con sus proyectos laborales. 

"Empollando... Amo mi trabajo y me gusta mantenerme activa y haciendo lo que me gusta", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió las imágenes de un look casual y cómodo que usó en una sesión de fotos.

Look comfy de Tita Ureta con 6 meses de embarazo 

En las fotos, Tita luce un top blanco ajustado que resalta con sutileza su guatita, junto a un pantalón de mezclilla ancho, de estilo desgastado y con caída relajada, y unas sandalias en tono camel.

Para elevar aún más estas prendas, optó por usar un collar de conchas de mar y aros de perlas. Además, su maquillaje lo mantuvo natural y su cabello lo llevó recogido en un pulcro moño.

Con este outfit, la modelo demostró que mantiene su estilo personal a pesar de su avanzado embarazo. "Ya van 6 meses y, aunque me siento más pesada, cada día me siento mejor", aseguró.

 
 
 
