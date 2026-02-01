El aplaudido look premamá de Tita Ureta: Falda de holanes y blusa corta para lucir su guatita

01 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Tita Ureta vive con alegría su primer embarazo y suele compartir con sus seguidores cada cambio que atraviesa durante esta nueva etapa, incluso algunos de los atuendos premamá que luce en su día a día.

En un video publicitario que compartió en su Instagram, la comunicadora presumió un encantador conjunto verde de estampado geométrico con el que dejó a la vista su abultada guatita.

Outfit premamá de Tita Ureta

En la secuencia, Tita Ureta apareció radiante con una blusa de mangas tres cuartos y escote en V, ajustada suavemente sobre su guata, junto a una falda corta de holanes que le aportó movimiento y frescura a su look.

Como complementos, la presentadora de televisión optó por unas botas altas color café y lentes de sol con marco rojizo. Por otro lado, su cabello lo llevó suelto y en suaves ondas.

En comentarios, algunos de sus seguidores le dejaron elogios, como: "La más linda de Chile", "Amo tus botas", "Qué ternura tu guatita", "Tita, te ves guapísima", entre otros.

