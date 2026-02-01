"Preciosa con lo que se ponga": Pancha Merino luce sensual y moderna en vestido con cortes laterales

01 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Pancha Merino es un ícono de la moda chilena, reconocida por su estilo elegante y seguro que siempre logra equilibrar la sensualidad con la sofisticación de manera exitosa.

Esto lo demostró nuevamente en Instagram, donde modeló con total seguridad y actitud de diva un vestido negro, moderno y chic, perteneciente a una marca nacional.

Sensual vestido negro de Pancha Merino

En las imágenes, la actriz lleva un ajustado vestido corto con un profundo escote en V y cortes en la zona del torso, que resalta su figura. Los bordes con detalles brillantes añaden un toque glamoroso a su look.

Pancha complementó su outfit con tacones de plataforma, un peinado desenfadado con algunos mechones al aire y accesorios delicados, como aros finos y un sofisticado collar dorado. También optó por un maquillaje natural, en tonos suaves.

"La Panchita es preciosa con lo que se ponga", comentó un internauta en Instagram. Otros agregaron: "Estupenda, la Panchita", "La más bella del mundo", "Qué hermoso vestido y en ti se ve espectacular".

