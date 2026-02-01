"Una falta de respeto": Leandro Martínez tiene inesperada reacción con chiste de Luis Slimming

01 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Luis Slimming es uno de los comediantes más solicitados de los últimos años, y por lo mismo su rutina en el Festival de Las Condes fue aplaudida, destacando la parte donde incluyó al cantante Leandro Martínez.

En esta parte de la rutina, Slimming afirmó que estaba aburrido de las bandas tributo de personas que siguen vivas, dando por ejemplo a Leandro Martínez, quien está activo y sin trabajo, pero prefieren a esas agrupaciones.

Tras ver este extracto, Martínez subió un video y declaró: "Ayer supe que este personaje estaría en el Festival de Las Condes. No lo conozco personalmente, lo ví en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante".

La inesperada reacción de Leandro Martínez a chiste

"Cuando me disponía a verlo se cortó la luz, lo busqué por YouTube y comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo. Honestamente, encuentro que esta es una falta de respeto a los años de trabajo", dijo en un comienzo con tono serio.

Sin embargo, este tono se desvaneció al rato tras decir que "encontrarme con esto fue fuerte, pero la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles... cómo es posible que me dejen sin pega. Elijan el original. Y yo aquí, viendo cómo contratan dobles. ¿Tengo dobles yo? Los que dijo Slimming, toda la razón".

"¡Una verdadera falta de respeto! ¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!", cerró Martínez, ocupando ese momento para también reírse.

