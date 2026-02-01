Oriana Marzoli llegó a urgencias por dolor de cabeza de más de 13 horas: "Estoy harta"

01 feb. 2026 - 16:44 hrs.

Oriana Marzoli es una de las influencers más activas en redes sociales, y es que la española se compromete con sus seguidores y les enseña toda su vida, incluido lo malo.

En esta ocasión, la chica reality demostró que su estado de salud no estaba siendo el más óptimo durante los últimos días, por lo que tuvo que acudir al médico.

Fue tras esta visita al médico que terminó con un diagnóstico que, al menos, ella no esperaba de momento, y así lo transparentó con sus seguidores.

Oriana Marzoli sufre problema de salud

"Bueno, ya os conté que estaba tomándome un montón de medicamentos porque tenía mucha tos, congestión, fiebre, náuseas, dolor de cabeza, etc", partió diciendo la española.

Enseguida, añadió que "el dolor de cabeza me duró más de 13 horas, así que me fui a urgencias, me pusieron la vía para quitarme la migraña y después me hicieron una radiografía para ver si tenía sinusitis".

Gracias a este examen, la española pudo confirmar que sí tenía dicha inflamación, por lo que "me hallo con antibióticos y aspirando vick vaporub. Estoy harta, me quiero recuperar ya".

