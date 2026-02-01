El emocionante momento de Daniela Nicolás con el tenista Jannik Sinner en Australia: "¡De alto impacto!"

01 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Daniela Nicolás y Matías Delgado se casan el 14 de febrero, pero poco antes decidieron escapar a Melbourne para disftutar del Abierto de Australia. Allí, la periodista tuvo un encuentro breve con la estrella italiana del tenis Jannik Sinner.

La comunicadora considera este viaje como una luna de miel adelantada, una última "locura" antes de su matrimonio. Y, según contó en un post de Instagram, la experiencia ha sido impactante.

Daniela Nicolás con Jannik Sinner en Australia

"¡Este Australian Open ha estado de alto impacto! Partimos este video con la firma de Carlitos Alcaraz y terminamos con el momento donde Jannik Sinner firma mi jockey, ¿qué puede ser mejor que esto?", comentó en su publicación.

Y es que la comunicadora no solo logró obtener el autógrafo del tenista español que ocupa el puesto número 1 del ranking mundial, sino también el de Sinner, quien ostenta el segundo escaño. Este último se acercó al las gradas para firmar la gorra de Daniela, como se aprecia en el video.

"Estoy viviendo unos días de máxima felicidad en Melbourne, disfrutando, gozando, moviéndome diferente y viviendo el tenis desde cerca, como nunca antes", concluyó la ex reina de belleza.

