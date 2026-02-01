"Todos opinando y no ven que..": El video de Ignacia Antonia con su bebé que causa debate entre sus seguidores

01 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Tras el nacimiento de su hija Amelia, fruto de su relación con el cantante AK4:20, Ignacia Antonia comparte con frecuencia en sus redes sociales videos tiernos o graciosos con la pequeña.

En uno, se ve a Ignacia cargar a su hija y abajo el texto: "Con el brazo entumido y quedando calva para que en 17 años me diga: 'mamá no te metas, yo amo a Feid Anuel'". A pesar del tono humorístico de la secuencia, sus seguidores se fijaron en Amelia y generaron toda una discusión en torno a sus piernas.

El debate de los seguidores de Ignacia Antonia

"¿Por qué le veo las piernitas moradas?", "Me da miedo que se le vean moradas, ¿es normal eso?", fueron las principales dudas que expresaron algunos usuarios en los comentarios del TikTok.

TikTok @ignaciaa_antonia

La mayoría coincidió en que la bebé probablemente sintió frío durante la grabación, mientras que otros señalaron que esto era poco probable porque Chile se encuentra en pleno verano. "Todos opinando de las piernitas moradas y no ven que son medias", aseguró otra internauta.

A pesar del intenso debate, los fans de Ignacia no llegaron a una conclusión exacta y la creadora de contenido tampoco se pronunció para aclarar dudas.

Todo sobre Ignacia Antonia