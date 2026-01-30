"Quiero ser el papá más presente": La sincera reflexión de Nano Calderón sobre la paternidad

30 en. 2026 - 11:30 hrs.

Hernán "Nano" Calderón responde polémica pregunta sobre sus ganas de ser papá, y da una reflexiva respuesta en sus redes sociales.

A través de historias de Instagram, Nano suele dejar cajas de preguntas para interactuar de forma más cercana con sus seguidores, y es por este medio que alguien le preguntó "Sé que no te agrada y esto no se pregunta, pero ¿Haz pensado ser papá?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?".

A lo que Nano respondió de forma sarcástica al principio, riéndose de la contradicción de su seguidor al preguntarle a pesar de decir que no se pregunta.

Luego afirma que si planea ser padre y deja una clara reflección acerca de lo que quiere cumplir antes de que llegue el momento de tener hijos.

Instagram

La reflexión de Nano

"Cuando tenga algún día hijos quiero ser el papá más presente que pueda existir...Para eso debo disfrutar un poco más, viajar un poco más, compartir con mi pareja y amigos un poco más y hacer crecer mi patrimonio", comenta el abogado.

Nano asegura que planea ser padre luego de tener un gran capital para que a sus hijos y nietos tengan una buena vida, a pesar de que ellos generen lo suyo.

"Cuando llegue ese día, significará que disfruté todo lo posible, conocí todo en este mundo y generé lo suficiente para no tener ningún problema en dedicarle tiempo completo a esa nueva etapa", finalizó.

