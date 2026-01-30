Logo Mega

El mensaje de Iván Zamorano a María Alberó por 21 años de matrimonio: "Me vuelves a enamorar cada mañana"

  • Por Catalina Espinoza
El mensaje de Iván Zamorano a María Alberó por 21 años de matrimonio: 'Me vuelves a enamorar cada mañana' Instagram

El excapitán de La Roja, Iván "Bam Bam" Zamorano, aprovechó las redes sociales e hizo un romántico post dedicado a su esposa por su aniversario número 21, donde compartió una serie de fotos de ellos a lo largo de su historia. 

"Gracias por construir conmigo una familia y una vida maravillosa. 21 años después me vuelves a enamorar cada mañana. Aventuras, complicidad y sobre todo mucho amor, que sigue creciendo día día.", expresó Zamorano en la publicación. 

"Feliz aniversario, amor mío, 21 años y te sigo eligiendo, te amo" respondió Alberó a la tierna muestra de afecto de su esposo a través de los comentarios.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ivan Zamorano (@bambam9oficial)

El cariñoso mensaje de Blu Dumay

Blu Dumay, hija de Alberó, también los felicitó por este hito en la historia de amor de la modelo y el exfutbolista. 

"Feliz aniversario, los amo", escribió la actual participante de El Internado.

El matrimonio reside actualmente en España y celebran su aniversario días después de que su hija, Mía Pascale, cumpliera 20 años. 

