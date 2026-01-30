El mensaje de Iván Zamorano a María Alberó por 21 años de matrimonio: "Me vuelves a enamorar cada mañana"
El excapitán de La Roja, Iván "Bam Bam" Zamorano, aprovechó las redes sociales e hizo un romántico post dedicado a su esposa por su aniversario número 21, donde compartió una serie de fotos de ellos a lo largo de su historia.
"Gracias por construir conmigo una familia y una vida maravillosa. 21 años después me vuelves a enamorar cada mañana. Aventuras, complicidad y sobre todo mucho amor, que sigue creciendo día día.", expresó Zamorano en la publicación.
"Feliz aniversario, amor mío, 21 años y te sigo eligiendo, te amo" respondió Alberó a la tierna muestra de afecto de su esposo a través de los comentarios.
Ver esta publicación en Instagram
El cariñoso mensaje de Blu Dumay
Blu Dumay, hija de Alberó, también los felicitó por este hito en la historia de amor de la modelo y el exfutbolista.
"Feliz aniversario, los amo", escribió la actual participante de El Internado.
El matrimonio reside actualmente en España y celebran su aniversario días después de que su hija, Mía Pascale, cumpliera 20 años.