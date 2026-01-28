El increíble antes y después de Coke Hevia a un año de su implante capilar: "No fue un caso fácil"

28 en. 2026 - 14:20 hrs.

Ya pasó un año desde que Coke Hevia se sometió a una cirugía de implante capilar, como parte de un procedimiento que lo tiene más que satisfecho.

El periodista tenía una severa alopecia (pérdida de pelo) de grado IV y, tras implantarle miles de folículos, pasó de tener una notoria calvicie a lucir abundante cabello en la parte alta de su cabeza.

El antes y después de Coke Hevia tras cirugía capilar

Coke Hevia compartió en su cuenta de Instagram un video en conjunto con la clínica donde recibe el tratamiento capilar. Las imágenes contrastan cómo lucía antes y cómo se ve "después de 365 días y más de 3.000 folículos".

Instagram @coke_hevia

Según la reseña, el de Coke "no fue un caso fácil", y el camino para su recuperación era largo. De hecho, el comunicador todavía debe realizarse una segunda cirugía.

Hasta ahora el periodista deportivo está feliz con el resultado, tal y como lo dice en la grabación. "Hace un año estaba así y hoy, estoy así", se le escucha decir sonriente, mientras promociona a la clínica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Implante Capilar Chile - Clínica Témpora (@clinicatempora)

Todo sobre Celebridades chilenas