"Yo creo que Omar...": Santana le revelará su teoría del caso a Bastián en el capítulo 221 de EJDO

28 en. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 221 de El Jardín de Olivia, el comisario Santana (Matías Oviedo) seguirá con su investigación paralela, sin importar la remoción del caso que ordenó la fiscal Montes (Susana Hidalgo).

Uno de los miembros del clan Walker que podría ayudarlo es Bastián (Alonso Quintero), aunque ahora el joven está interno en una clínica de rehabilitación y cuenta con muchos ojos para vigiliar sus movimientos.

¿Bastián será un aliado de Santana?

En una movida arriesgada, Gabriel le presentará su teoría. "Hay piezas que no calzan y cada día que pasa, me doy cuenta que esta investigación está intervenida y que probablemente estamos inculpando al hombre equivocado".

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo creo que Omar Droguett fue el que asesinó a tu mamá", afirmará Santana.

Ante sus palabras, el hermano de Clemente (Pipo Gormaz) se quedará de piedra pues siempre sospechó del director ejecutivo.