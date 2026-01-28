"No me llames más...": Así fue la reacción de Kaminski al enterarse que Camila Andrade tendría nueva pareja

28 en. 2026 - 10:50 hrs.

Los rumores vuelan en la farándula y el último que surgió fue que Camila Andrade estaría abriendo nuevamente las puertas al amor tras su polémica separación con Francisco Kaminski.

Y es que la persona que reveló esta información fue Adriana Barrientos, la que además afirmó que se trataba de un empresario de 34 años, oriundo de Talca y que se dedicaba al negocio inmobiliario.

Ante esto, la "Leona" quiso saber la opinión de Kaminski, quien había sido la última pareja conocida de Andrade.

La reacción de Kaminski por presunta nueva pareja de Camila Andrade

Según consignó La Cuarta, Adriana tomó su celular, en plena emisión del programa "Zona de Estrellas", y llamó a Francisco, de quien es amiga cercana, para contarle todo lo que se sabe de momento.

Tras escuchar a Barrientos, el animador de televisión fue conciso y dijo: "No me interesa, amiguita", cortando en ese instante la llamada a Adriana, quien no se quedó de brazos cruzados.

Por el contrario, la panelista de farándula mostró y leyó el mensaje que le envió Kaminski a los segundos de cortar la llamada: "Amiga, no me llames más al aire. Menos para cosas que no me importan, gracias. Esto no me beneficia en nada".

Todo sobre Francisco Kaminski