"¿Qué hice con mi cuerpo?": La decisión de Naya Fácil a cinco años de su cirugía de implantes mamarios
Naya Fácil confesó a sus seguidores que se siente algo arrepentida de haberse sometido hace más de cinco años a una cirugía de implantes mamarios.
La influencer dijo que no está conforme con los cambios que han sufrido las prótesis a lo largo del tiempo debido a su peso, algo que le advirtió en aquel momento el médico que la operó. De hecho, el especialista le recomendó unos más pequeños, pero ella no lo escuchó.
"¿Qué hice con mi cuerpo?", dijo Naya Fácil en una serie de historias de Instagram, donde reveló su decisión de retirar sus implantes de 500 cc para reemplazarlos por unos más chicos, acordes a su estatura y peso.
La influencer consultó con el mismo cirujano de antes, quien le dio una noticia que la dejó preocupada. "Me fue bien, obviamente se puede cumplir lo que yo quiero y todo, se puede hacer. Pero el doc, súper sincero, me dijo que va a haber cicatrices sí o sí", lamentó.
"Qué rabia tengo. A ver, ¿cuántos años yo tenía hace cinco años? A los 23, 22 años yo me operé más o menos. La peor decisión, de verdad", insistió.
La creadora de contenidos concluyó su hilo de mensajes con una recomendación para sus fans: "No sé. Solo les puedo dar un consejo el día de hoy. Escuchen a sus doctores y a sus cirujanos, si se van a hacer algo estético, o un tratamiento así".
Leer más de