Aseguran que Marcelo Salas tiene un romance con ex chica reality: Así reaccionó ella

06 may. 2026 - 15:50 hrs.

Unas palabras de Cecilia Gutiérrez en su pódcast "Bombastic" hicieron reaccionar a la diseñadora de modas Mariana Alcalde, a quien la periodista vinculó sentimentalmente con Marcelo Salas.

"Hay un nuevo romance en la farándula. Futbolista. Exfutbolista, en realidad. Ha tenido muchas parejas faranduleras. Ex chica reality, expanelista de farándula, ha estado muchos años fuera de la escena", dijo la comunicadora en su programa.

La reacción de Mariana Alcalde a rumor de romance con Marcelo Salas

El comentarista del programa de "Zona de Estrellas" Hugo Valencia contactó a Mariana Alcalde, quien ahora se dedica al diseño de vestuario.

"La verdad es que a Marcelo no lo he visto hace semanas. Ni siquiera lo he visto en el gimnasio. Hace siete años que vamos al mismo gimnasio, me imagino que por ahí quieren sacar esa noticia", declaró, según BioBio.

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Cuando Valencia le preguntó si alguna vez se relacionó más allá de la amistad con el exdeportista, su respuesta fue tajante: "No, categóricamente nunca. Solo somos amigos y amigos de gimnasio”.

Además, Alcalde aseguró que por el momento no tiene pareja. "Desde que me separé no he tenido una relación formal, estoy soltera; te contaría, lo más chistoso es que ni siquiera lo he visto. ¡Patético!", expresó. Por su parte, Marcelo Salas hasta ahora no ha ofrecido declaraciones respecto a estas especulaciones.

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