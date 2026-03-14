Marité Matus rompe el silencio y revela el momento clave en el quiebre con Camilo Huerta: "Se enojó y se fue"

14 mar. 2026 - 17:40 hrs.

La última polémica del mundo del espectáculo está a cargo de Marité Matus, quien aseguró que descubrió chats de su exmarido Camilo Huerta con Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz.

Fue tras estas filtraciones que la expareja de Arturo Vidal decidió alzar la voz y responder a todas las acusaciones en su contra, repasando las situaciones que la llevaron a finalizar su relación con el entrenador fitness.

Precisamente, Marité conversó con LUN, donde declaró que decidió hablar porque "se pasaron todos los límites. He recibido amenazas, insultos. Y también lo hago un poco por mi amiga Gissella Gallardo, que vi cómo la humillaron, vi como Pamela Díaz le puso un pie en la cabeza. No tengo vocera. Me sé defender, yo puedo hablar. Quiero contar mi verdad ahora para aclarar muchas cosas".

Marité Matus rompe el silencio

La influencer partió contando que su relación inició desde un mensaje por Instagram donde Huerta la invitó a salir. Desde aquel momento fueron inseparables, aunque aseguró que ella lo idealizó, ya que creía que nunca más la querrían por tener tres hijos y una ex pareja tan visible como lo es Arturo Vidal.

En esa línea, Marité declaró que ella vio ciertas "red flags" (banderas rojas) en las actitudes de Huerta, ya que este se aprovechaba de su generosidad para obtener celulares nuevos y más, pero todo empeoró cuando se fueron a vivir juntos.

"Camilo iba a trabajar tres veces a la semana. Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas y él estaba acostado. Con tres hijos, yo no estoy todo el día acostada, no se podía, yo tenía que trabajar. Entonces verlo siempre acostado a él a mí me molestaba mucho", sinceró la empresaria.

Asimismo, confesó que ella le pagó varias deudas que tenía y también costeó por completo el matrimonio de ambos. "Fue súper triste, él me acompañaba a lo mínimo", afirmó, y agregó que todo terminó cuando decidió no prestar más dinero a Huerta.

"Le dije que ya no quería prestarle más plata porque recibía un sueldo y podría pagarme una cuota. Se enojó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Después me llamó para volver y le dije que no. Siempre tenía esto de pelearse, irse y después volvía, esta vez yo no quería volver. Le pedí que me entregara el dispensario y ahí lo bloqueé y lo demandé", comentó, y agregó que inclusó llegó a pesar 48 kilos durante su relación con Camilo, pasando por constantes crisis de pánico.

"Hoy sé que nunca más voy a elegir a alguien desde la vulnerabilidad, desde mis carencias, de querer comprar a alguien. Me he reconstruido a base de psicólogo y todas las terapias espirituales", cerró.

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