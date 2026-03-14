"Otra regalona más": Arturo Vidal deja ver su lado más tierno al mostrar a nueva integrante de su hogar

14 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Arturo Vidal y Sonia Isaza constantemente comparten con sus seguidores momentos de su cotidianidad, sus viajes e incluso sus divertidas coreografías juntos.

El futbolista nacional también deja ver su lado paternal al aparecer en sus redes con sus hijos Alonso, Emiliano y Elizabetta, fruto de su anterior relación con Marité Matus. Ahora un nuevo integrante llegó a su hogar y despertó toda su ternura.

La nueva mascota de Arturo Vidal y Sonia Isaza

Sonia Isaza no solo es amante del gimnasio, también de las mascotas y hace poco recibió a un pequeño minino. "Les presento a Shai, nueva integrante de la familia", escribió la deportista colombiana sobre un video de TikTok en el que baila mientras presenta y mima a la gatita de pelaje gris.

Más tarde fue el jugador del Colo Colo quien apareció en sus historias de Instagram con Shai, en una breve escena donde destila dulzura por ella.

"Otra regalona más en casa", escribió el "King" sobre la imagen donde no puede ocultar lo enternecido que estaba por la gata, a quien miraba con una cariñosa sonrisa mientras la sostenía.

Instagram @kingarturo23oficial

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