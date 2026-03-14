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'Otra regalona más': Arturo Vidal deja ver su lado más tierno al mostrar a nueva integrante de su hogar Instagram @niaisazaoficial

"Otra regalona más": Arturo Vidal deja ver su lado más tierno al mostrar a nueva integrante de su hogar

  • Por Morella Rivas

Arturo Vidal y Sonia Isaza constantemente comparten con sus seguidores momentos de su cotidianidad, sus viajes e incluso sus divertidas coreografías juntos.

El futbolista nacional también deja ver su lado paternal al aparecer en sus redes con sus hijos Alonso, Emiliano y Elizabetta, fruto de su anterior relación con Marité Matus. Ahora un nuevo integrante llegó a su hogar y despertó toda su ternura.

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La nueva mascota de Arturo Vidal y Sonia Isaza

Sonia Isaza no solo es amante del gimnasio, también de las mascotas y hace poco recibió a un pequeño minino. "Les presento a Shai, nueva integrante de la familia", escribió la deportista colombiana sobre un video de TikTok en el que baila mientras presenta y mima a la gatita de pelaje gris.

@niaisazaoficial

#flypシ #paratiii #niaisaza #tiktokmedivierte

♬ sonido original - Ana Rodiño

Más tarde fue el jugador del Colo Colo quien apareció en sus historias de Instagram con Shai, en una breve escena donde destila dulzura por ella.

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"Otra regalona más en casa", escribió el "King" sobre la imagen donde no puede ocultar lo enternecido que estaba por la gata, a quien miraba con una cariñosa sonrisa mientras la sostenía.

Instagram @kingarturo23oficial

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