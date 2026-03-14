"Otra regalona más": Arturo Vidal deja ver su lado más tierno al mostrar a nueva integrante de su hogar
Arturo Vidal y Sonia Isaza constantemente comparten con sus seguidores momentos de su cotidianidad, sus viajes e incluso sus divertidas coreografías juntos.
El futbolista nacional también deja ver su lado paternal al aparecer en sus redes con sus hijos Alonso, Emiliano y Elizabetta, fruto de su anterior relación con Marité Matus. Ahora un nuevo integrante llegó a su hogar y despertó toda su ternura.
La nueva mascota de Arturo Vidal y Sonia Isaza
Sonia Isaza no solo es amante del gimnasio, también de las mascotas y hace poco recibió a un pequeño minino. "Les presento a Shai, nueva integrante de la familia", escribió la deportista colombiana sobre un video de TikTok en el que baila mientras presenta y mima a la gatita de pelaje gris.
@niaisazaoficial
#flypシ #paratiii #niaisaza #tiktokmedivierte♬ sonido original - Ana Rodiño
Más tarde fue el jugador del Colo Colo quien apareció en sus historias de Instagram con Shai, en una breve escena donde destila dulzura por ella.Ir a la siguiente nota
"Otra regalona más en casa", escribió el "King" sobre la imagen donde no puede ocultar lo enternecido que estaba por la gata, a quien miraba con una cariñosa sonrisa mientras la sostenía.
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