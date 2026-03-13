"Muchas prefieren destruir": El potente descargo de Sonia Isaza a quienes la critican

13 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Sonia Isaza, actual pareja de Arturo Vidal, arremetió contra las mujeres que la critican en redes sociales.

La modelo fitness por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram publicó un escrito dedicado a las mujeres que hacen malos comentarios sobre ella.

¿Qué es lo que dijo Sonia?

"A veces me pregunto qué pasa por la cabeza de algunas mujeres que se la pasan tirándole mala vibra a otras. Si algo no te gusta, sigue de largo... pero ¿Por qué tanto odio, tanta crítica?", escribió la colombiana.

"La vida es demasiado linda y demasiado corta para estar gastando energía en atacar a otra mujer. En vez de apoyarnos, muchas prefieren destruir. Que triste eso... de verdad", finalizó Isaza.

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