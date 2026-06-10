Vestido negro ceñido al cuerpo y piedras preciosas: Emilia Dides fascina en final de Miss Universo Costa Rica

10 jun. 2026 - 13:40 hrs.

Emilia Dides vivió una hermosa experiencia en el Miss Universo Costa Rica, donde cumplió parte de la agenda por la que fue invitada al certamen de belleza.

Y es que, tras completar su participación, Emilia Dides decidió subir un emotivo video a redes sociales donde se le ve una vez más desplegando sus dotes artísticos, deslumbrando con un canto que dejó atónitos a todos los presentes en el Miss Universo Costa Rica.

"Estamos aquí en la final del Miss Universe Costa Rica", se escucha decir a la modelo, mientras se muestra una recopilación de la interacción con sus seguidores en el país centroamericano.

Emilia Dides deslumbra en Costa Rica

Asimismo, se ve cómo interactuó con Fátima Bosch, la actual Miss Universo, al mismo tiempo que interpretaba "I Will Always Love You" de la legendaria cantante Whitney Houston.

"Volver a cantar en un escenario con mujeres con tanto sentido y fuerza era todo lo que necesitaba", expresó la ex Miss Chile, y agregó: "Costa Rica, te llevaré en mi corazón por siempre. Nos vemos prontooooo, LOS AMO".

De inmediato, los seguidores y las seguidoras de Emilia la aplaudieron por su enorme presentación, así como por dejar una vez más en alto el nombre de Chile.

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