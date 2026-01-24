¡Gran elenco! Descubre a los protagonistas de la primera Teleserie Vertical de Mega

24 en. 2026 - 14:08 hrs.

Son un fenómeno en Asia. Y este lado del mundo está siendo conquistado por las Teleseries Verticales. Se trata de producciones dramáticas con episodios que no superan los 2 minutos y están pensados para su consumo en plataformas digitales.

Ahora Mega presenta Megashorts, realizaciones desarrolladas por su Área Dramática, encabezada por María Eugenia Rencoret. Serán proyectos que buscan entretener a las audiencias con historias emocionantes y cautivadoras.

¿Quiénes serán los protagonistas de la primera Teleserie Vertical de Mega?

La primera Teleserie Vertical de Mega cuenta con un destacado elenco que decidió sumarse a esta innovadora apuesta: Mario Horton, Juanita Ringeling y Antonia Santa María tendrán los roles protagónicos de esta ficción.

Así, el área dramática de Megamedia buscará ampliar el éxito de sus teleseries televisadas a nuevos horizontes y nuevas plataformas.

Megashorts cuenta con un destacado equipo de guionistas, encabezados por Rodrigo Cuevas (Si yo fuera rico, Historias de Cuarentena e Hijos del Desierto, entre otras). Y junto a él trabajan los guiones Catalina Calcagni, Stavros Mosjos y Los Contadores Auditores. Todos buscando historias atrapantes y seductoras para las audiencias digitales.

