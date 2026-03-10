"Estaba destinada a fracasar": Gala Caldirola habla sobre los motivos por los que se alejó de Mauricio Pinilla

10 mar. 2026 - 16:40 hrs.

En mayo de 2023, el exfutbolista Mauricio Pinilla y Gala Caldirola decidieron ponerle fin a su breve relación amorosa, sorprendiendo a la prensa nacional.

Durante esta semana, a casi tres años del quiebre, la exchica reality sorprende refiriéndose a su época junto al exdeportista, revelando cuáles fueron los motivos que acabaron por quebrar el vínculo.

¿Por qué Gala y Pinilla estaban "destinados a fracasar"?

En diálogo con Danilo 21 en el pódcast "Juzgamos y nos funamos", la influencer abrió su corazón y soltó llamativas declaraciones para referirse al comentado romance.

"Era una relación destinada a fracasar. Dos personas muy heridas dándose contención y tratando de cuidarse las heridas, pero estaba destinada a fracasar", partió comentando la española.

YT Daniloo.21

"Pero para no hablar de una relación en concreto, hablo de mí misma, a mí me afectó mucho… Y por hacer nada, porque yo no hice nada malo. Yo no me metí nunca en una relación, yo no quise hacerle daño a nadie, yo no fui un impedimento entre un padre y sus hijos", agregó Gala.

Empecinada con probar su punto, Caldirola aseguró que en aquella época era "una persona tratando de rehacer su vida, y además de sostener a alguien que estaba mal".

"Encima me cargaba con el muerto que no me correspondía, porque yo nada que ver ahí. Yo me tenía que hacer cargo de mi exmarido, y con él tenemos muy buena comunicación y nunca tuvimos ningún tipo de problema por esto", concluyó la exchica reality, aludiendo a Mauricio Isla.

