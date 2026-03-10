"Iba a mi casa y terminó agarrándose a mi pololo": Pancha Merino dispara contra novia de su expareja

10 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Pancha Merino, quien mantuvo una larga relación amorosa con Andrea Marocchino que acabó en agosto de 2025, se refirió a la actual pareja de su ex, revelando llamativos detalles de su quiebre.

Dentro de los hechos que contó en un programa de televisión, la actriz trató a la novia de Marrochino de "fracasada" y no se guardó nada al momento de hablar sobre cómo funcionaba su romance.

¡Francisca Merino disparó con todo!

Durante la emisión de "Noche de Suerte" de TV+, Pancha criticó a la actual novia de quien fue su pareja hasta el año pasado.

"Una mujer que estudia algo y sigue siendo promotora a los 42 años es una fracasada... Encima si le pagan la Isapre, ¿cómo no te la puedes pagar a los 40 años? Mi expareja le paga la Isapre a la nueva polola promotora, le paga un departamento también", partió comentado.

Instagram

Luego, con la atención del resto de los panelistas sobre su relato, Merino broméo con lo contado: "Nunca le pedí que me pagara la Isapre, la cagué. Prefiero irme a Fonasa antes de pedirle a un hueón que me pague la Isapre".

"Debes tener amor propio... A mi no se me ocurriría, con 42 años, pedirle a un hombre que me la pague, sobre todo si llevo tres meses con él. En el fondo no hace nada, trabaja de promotora de eventos y le pide a un hombre que le paque la Isapre, un departamento", añadió la conductora televisiva.

Después de estas picantes declaraciones, su compañero en el programa, Willy Geisse, le consultó: "¿Cuál es la palabra que ustedes usan siempre entre mujeres", aludiendo al concepto de "sororidad", recibiendo una respuesta inmediata.

"No voy a ser sorora con una mujer que se metió en mi relación, tres meses, y que iba a mi casa haciéndose la amiga y después salió agarrándose a mi pololo. Eso no se le hace a nadie", contestó Francisca, concluyendo con el tema.

Todo sobre Francisca Merino