Fran Maira reaparece en redes y pide oraciones por el motorista que atropelló: "Vamos con fe"

10 mar. 2026 - 13:30 hrs.

Una vez más Fran Maira pide oraciones por Mayerson Zapata, el motorista que resultó herido de gravedad en un accidente en el que estuvo involucrada el pasado 24 de febrero.

La ex chica reality fue formalizada por impactar contra el motociclista al doblar en una intersección con el semáforo en verde, pero sin esperar la flecha correspondiente. Quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

La petición de Fran Maira por víctima de accidente

Días después del atropello, Fran Maira publicó una imagen de la Virgen del Carmen con una súplica por la salud de Zapata, un gesto por el que recibió críticas de las que se defendió. Ahora vuelve a recurrir a la fe religiosa para pedir a sus seguidores una red de solidaridad.

Instagram @franmaira__

"Vamos con fe. Sus oraciones por Mayerson iluminan más que este sol", escribió sobre la imagen de un bosque con montañas al fondo y el sol del ocaso ocultándose tras ellas.

La cantante urbana no ha mencionado detalles sobre las condiciones del motorista, pero se conoció que el impacto fue tan fuerte que hubo que reanimarlo en el lugar del accidente.

Todo sobre Fran Maira