Pidió por la recuperación de la víctima: Así fue el regreso de Fran Maira a redes tras atropellar a motorista

27 feb. 2026 - 19:56 hrs.

Los últimos días han sido muy difíciles para Fran Maira, luego de protagonizar un grave accidente vehicular que terminó con un motorista herido de gravedad.

Todo ocurrió cuando la artista venía de vuelta de su oficina y en la intersección de calle Robles y Av. La Dehesa, dobló en verde, pero sin esperar la flecha indicada, impactando de lleno al motociclista.

La colisión fue tan fuerte que el hombre tuvo que ser atendido inmediatamente, incluso siendo reanimado en el lugar. Tras lo anterior, la víctima fue llevada a un recinto asistencial donde continúa con graves lesiones, pero fuera de riesgo vital.

Fran Maira fue formalizada por cuasidelito de lesiones y quedó con arraigo nacional y firma mensual, a la espera del resultado de la investigación.

Las palabras de Fran Maira en redes sociales

De esta compleja situación han pasado ya tres días y Fran Maira rompió el silencio en su cuenta de Instagram, publicando la imagen de la Virgen del Carmen y un rezo dedicado a la persona que atropelló.

Una publicación compartida por FRANCISCA MAIRA ?? (@franmaira___)

"Te suplico que extiendas tu manto protector sobre él. Sé su defensa poderosa en esta vida mortal contra todos los peligros del cuerpo y del alma. Consuélalo en sus penas, ilumínalo en sus dudas, fortalécelo en sus enfermedades y acompáñalo en sus horas difíciles. Siendo tú la Salud de los Enfermos y el Amparo de los Desvalidos, te pido que le alcances la gracia que tanto necesita: su pronto despertar y pronta recuperación", expresó.

El posteo se llenó de comentarios de sus fanáticos y amigos, quienes le entregaron su apoyo en este complejo escenario.

