El descargo de Fran Maira tras publicar mensaje religioso por accidente con motorista: "Nadie tiene derecho"

Fran Maira atraviesa un momento muy delicado luego de protagonizar un fuerte choque que dejó a un motorista herido de gravedad el pasado 24 de febrero. La cantante quedó con arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves.

Más allá de los asuntos judiciales, días atrás la ex chica reality publicó en Instagram una petición por la salud del motociclista involucrado en el accidente; un gesto por el que recibió muchas críticas.

El descargo de Fran Maira tras pedir por la salud del motociclista

Recordemos que la cantante publicó un extenso mensaje a finales de febrero en el que pedía a la Virgen del Carmen interceder por la recuperación del conductor de la motocicleta, Mayerson Zapata. "Te suplico que extiendas tu manto protector sobre él", escribió entonces.

Aunque la publicación se llenó de palabras de apoyo para Fran Maira, también recibió algunos comentarios críticos por su tono espiritual. Ahora la artista defiende su forma de sobrellevar esta complicada situación apoyándose en la religión.

"Por favor, nadie tiene derecho a pedirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer", escribió en un nuevo post de Instagram.

"La fe o creencia espiritual de cada uno es personal y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos. Por favor, les pido que respeten eso", exigió.

