"Gracias por tu profesionalismo": Fallece esencial figura de la producción de El Chavo del 8

  • Por Catalina Espinoza
El mundo del espectáculo mexicano está de luto por el fallecimiento de Carmen Ochoa, reconocida productora vinculada con las producciones de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como "Chespirito". 

El deceso fue confirmado por el grupo Chespirito a través de X, en una publicación que destacó su talento, profesionalismo y entrega durante los años que fue parte del equipo. 

Las reacciones de los actores del "Chavo del 8"

La noticia generó rápidamente reacciones entre las figuras de las producciones de "Chespirito".

El actor Edgar Vivar, quien es recordado por su papel de Señor Barriga y Ñoño, compartió un mensaje de despedida, destacando la amistad que hubo entre ellos durante los años de trabajo. 

María Antonieta de las Nieves, quien es conocida por hacer el papel de "La Chilindrina", también manifestó su tristeza a través de un post de Instagram. "Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido", escribió. 

