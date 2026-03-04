"Gracias por tu profesionalismo": Fallece esencial figura de la producción de El Chavo del 8

04 mar. 2026 - 11:30 hrs.

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por el fallecimiento de Carmen Ochoa, reconocida productora vinculada con las producciones de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como "Chespirito".

El deceso fue confirmado por el grupo Chespirito a través de X, en una publicación que destacó su talento, profesionalismo y entrega durante los años que fue parte del equipo.

Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa ?



Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga.



Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D. pic.twitter.com/hmmDPSzlvK — Chespirito (@GrupoChespirito) February 25, 2026

Las reacciones de los actores del "Chavo del 8"

La noticia generó rápidamente reacciones entre las figuras de las producciones de "Chespirito".

El actor Edgar Vivar, quien es recordado por su papel de Señor Barriga y Ñoño, compartió un mensaje de despedida, destacando la amistad que hubo entre ellos durante los años de trabajo.

Este fué nuestro último desayuno juntos ; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita.

Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito.

Un abrazo a tus hijos? pic.twitter.com/71CPBSS5P1 — Edgar Vivar (@varedg) February 25, 2026

María Antonieta de las Nieves, quien es conocida por hacer el papel de "La Chilindrina", también manifestó su tristeza a través de un post de Instagram. "Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido", escribió.

