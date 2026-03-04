Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Tortolitos": Kel Calderón comparte inéditos registros del matrimonio de Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

  • Por Matías Rivera
'Tortolitos': Kel Calderón comparte inéditos registros del matrimonio de Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt Instagram

A mediados de febrero, la modelo Trinidad de la Noi y el deportista Esteban Grimalt contrajeron matrimonio, instancia a la que acudieron varias celebridades e influencers nacionales. 

Una de estas personas fue Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña, quien es muy buena amiga de Trinidad y que recientemente compartió las postales que logró obtener de dicho evento. 

Lo más visto de Entretenimiento

"En la locura de febrero no había alcanzado a subir estos recuerditos del matri de estos tortolitos @estebangrimaltf & @trinidaddelanoi", escribió en un comienzo la influencer. 

Kel Calderón comparte inéditas postales del matrimonio de su amiga

Enseguida, Kel escribió que "se lo merecen todo y sé que serán muy, pero muy felices. Gracias por hacernos parte de su día especial (aunque Esteban nos sigue debiendo la noche de pizzas)". 

Ir a la siguiente nota

Precisamente, en el carrusel que subió se pueden ver distintas imágenes y videos del momento en el que Trini ingresó a la iglesia, así como del momento en el que se casan y el posterior baile de los novios. 

Asimismo, Calderón comentó que "me tocó ser capitana de mesa y todos los que me conocen saben como yo me tomo esos desafíos", y agregó que los lentes de la novia terminaron en su hogar al día siguiente. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de K E L ? (@k3lcalderon)

Todo sobre Kel Calderón

Leer más de

Minuto a minuto