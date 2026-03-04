"Tortolitos": Kel Calderón comparte inéditos registros del matrimonio de Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

04 mar. 2026 - 13:10 hrs.

A mediados de febrero, la modelo Trinidad de la Noi y el deportista Esteban Grimalt contrajeron matrimonio, instancia a la que acudieron varias celebridades e influencers nacionales.

Una de estas personas fue Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña, quien es muy buena amiga de Trinidad y que recientemente compartió las postales que logró obtener de dicho evento.

"En la locura de febrero no había alcanzado a subir estos recuerditos del matri de estos tortolitos @estebangrimaltf & @trinidaddelanoi", escribió en un comienzo la influencer.

Kel Calderón comparte inéditas postales del matrimonio de su amiga

Enseguida, Kel escribió que "se lo merecen todo y sé que serán muy, pero muy felices. Gracias por hacernos parte de su día especial (aunque Esteban nos sigue debiendo la noche de pizzas)".

Precisamente, en el carrusel que subió se pueden ver distintas imágenes y videos del momento en el que Trini ingresó a la iglesia, así como del momento en el que se casan y el posterior baile de los novios.

Asimismo, Calderón comentó que "me tocó ser capitana de mesa y todos los que me conocen saben como yo me tomo esos desafíos", y agregó que los lentes de la novia terminaron en su hogar al día siguiente.

