¡Se casaron! Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi dieron el "sí" en íntimo matrimonio

13 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Hasta que llegó el gran día. Este jueves 12 de febrero, Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi dieron el "sí" y se convirtieron en marido y mujer.

Una jornada de ensueño para la pareja, que compartió en sus redes sociales imágenes del matrimonio civil.

Cabe destacar que, a diferencia de otros casos, el voleibolista nacional y la modelo organizaron una ceremonia íntima que contó con la presencia de familiares de ambos.

Instagram @trinidaddelanoi

Las postales del matrimonio entre Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

A través de una publicación en conjunto en la red social Instagram, los recién casados subieron postales de lo que fue el matrimonio.

En las primeras imágenes aparecen ambos posando frente a la cámara con sus anillos de compromiso y libreta de matrimonio, para luego aparecer con sus seres queridos.

Sin embargo, la fotografía que más impacto causó fue donde aparece Esteban abrazado a su abuela, quien se muestra completamente emocionada.

Instagram

"Grimalt-De la Noi", fue la frase que utilizaron para titular la publicación que, en solo minutos, recibió una ola de comentarios.

Las felicitaciones para los recién casados

Por ejemplo, Jordi Castell comentó: "Amor puro". "¡Tan lindos! Felicidades, amiga preciosa ¡Merecen todo el amor", puso, por su parte, Belén Soto.

Mientras que Catalina Edwards les deseó "felicitaciones a los dos y que sean muy felices", mientras que Tutu Vidaurre les deseó "que sean muy felices".

Esteban y Trinidad se conocieron durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuando ella se separó de Cristóbal González. Los rumores de una relación comenzaron en abril de 2024, cuando fueron vistos juntos en el festival Lollapalooza.

Para los Juegos Olímpicos de París 2024, Trinidad de la Noi viajó a la capital francesa para acompañar al integrante del Team Chile, para en diciembre de 2025, realizar la petición de matrimonio en San Pedro de Atacama.

Cabe recordar también que los recién casados ya fueron confirmados para la Gala del Festival de Viña 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trinidad De La Noi (@trinidaddelanoi)

Todo sobre Trinidad de la Noi