"Mucho amor para los tres": Así fue la reacción de los famosos al nacimiento del hijo de Joaquín Méndez

  • Por Matías Rivera
Así fue la reacción de los famosos al nacimiento del hijo de Joaquín Méndez

Este viernes 13 de febrero se confirmó el nacimiento de Valentino, hijo de Joaquín Méndez y Mandi Martínez, a través de una publicación de Instagram.  

Y es que tras unos intensos meses de espera, Joaquín y Mandi por fin pudieron dar a conocer que su bebé ya había nacido, llenando de felicidad a sus amigos y familiares. 

A raíz de esto, la pareja realizó una publicación en conjunto en redes sociales donde recibieron la felicitación de algunos famosos que les tienen mucho cariño. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Joaquin Mendez (@mendezjoaquin)

Famosos reaccionan al nacimiento de Valentino 

Algunos de los famosos que reaccionaron a la publicación fueron Flavia Medina, Pancho Saavedra, Natasha Kennard, Daniel Valenzuela, Blu Dumay, Vale Saini, Eugenia Lemos, Millaray Viera, Gianella Marengo, entre otros. 

Todos y cada uno de ellos felicitaron a Joaquín y Mandi, deseándole lo mejor para esta nueva etapa y lo que se acerca. Sin embargo, un mensaje muy especial fue el de Tita Ureta, amiga de ambos y quien escribió: "ME MUERO, felicidades". 

Como era de esperar, Joaquín respondió "Titaaaaaa", dando a entender el gran lazo que tiene los amigos y compañeros televisivos, sobre todo considerando que Tita también aguarda por la llegada de su primera hija.

