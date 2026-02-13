"Espacio para tomar vuelo": Yamila Reyna anuncia fecha de regreso a los escenarios tras polémica con Américo

13 feb. 2026 - 17:40 hrs.

El polémico quiebre amoroso de Yamila Reyna y Américo no solo salpicó a su propia relación, sino que también a sus proyectos profesionales.

Y es que la actriz argentina, que se encontraba en un buen momento de su carrera, animando festivales y realizando un tour con su show de comedia por Chile, se vio obligada a poner un freno a estos.

Por lo mismo, a través de redes sociales, Yamila reposteó un comunicado de Femme Producciones, productora que maneja su agenda, en la que se detalla lo que pasará con sus próximas presentaciones de comedia.

Yamila le pone fecha a su regreso a los shows de humor

"Queridas joyitas... Yami se encuentra en un momento muy delicado, donde lo que más necesita es espacio para tomar vuelo otra vez", partió diciendo la productora.

En esa línea, se mencionó que "por esta razón, anunciamos la reprogramación de la gira por el sur de nuestro país y Coquimbo, para el mes de abril o mayo, priorizando su bienestar y el tiempo necesario para volver con la energía, la verdad y el corazón que ustedes merecen".

"Retomaremos con fuerza desde el 7 de marzo en La Fuente Maestra de Chicureo. Iniciaremos el mes de la mujer en conjunto, las necesitamos más que nunca", cerró la producción.

